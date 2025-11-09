Atalanta, prossime ore decisive per Juric: la situazione
L'Atalanta è sempre più vicina ad esonerare il tecnico dopo il pesante ko subito per mano del Sassuolo che si è imposto per 3-0
09.11.2025 23:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Manca solo l’ufficialità ma l’Atalanta ha deciso di esonerare Ivan Juric. Dopo il pesantissimo ko rimediato contro il Sassuolo la decisione sembra essere quella di salutare il tecnico ex Torino e Roma.
In pole per sostituirlo c’è Palladino con Roberto Mancini che rimane sullo sfondo. L’ex ct della Nazionale vuole tornare in Europa ma con un progetto lungo, almeno fino al 2027.
Impossibile la pista che porta a Thiago Motta, che ha ancora due anni di contratto con la Juventus a 4 milioni, così come quella che porta a Paulo Sosa.
