Inter - Lazio, come sta Romagnoli? Il suo riscaldamento nel pre
Alessio Romagnoli è stato il dubbio principale di Maurizio Sarri per la gara di San Siro a causa di un problema muscolare...
09.11.2025 20:34 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Strano avvicinamento a Inter - Lazio per Alessio Romagnoli. È stato il dubbio principale di Maurizio Sarri per la gara di San Siro a causa di un problema muscolare accusato contro il Cagliari.
Alla fine però ha recuperato e il tecnico l'ha scelto per giocare dal primo minuto. Nel riscaldamento ha prima lavorato a parte in maniera atletica e senza pallone, unendosi succesivamente al resto dei titolari; poi è uscito dal campo anzitempo rispetto ai suoi compagni recandosi negli spogliatoi.
Nulla di allarmante, ma solo un pre-partita particolare. Certamente non è al 100%, per questo si tiene pronto Provstgaard, l'unico delle riserve che si è riscaldato in pantaloncini da gara e senza la tuta