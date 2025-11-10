Inter - Lazio, l'analisi di Bergomi: le sue parole a caldo

Al fischio finale di Inter - Lazio, terminata 2-0 per i nerazzurri, al Club su Sky Sport Beppe Bergomi ha detto la sua sulla partita

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio esce da San Siro sconfitta 2-0 dall'Inter, ma la squadra ha tenuto il campo per tutti i 90', sfiorando il gol del 2-1 con un colpo di testa di Gila nel finale e con una grande occasione capitata a Pellegrini. Al Club su Sky Sport l'ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi ha analizzato la partita a caldo, mostrando apprezzamento anche per l'atteggiamento dei ragazzi di Sarri.

Le sue parole a partire dalla prestazione dei biancocelesti: "La Lazio veniva a pressare forte, voleva rimanere sempre in partita e c'è stata in partita. L'Inter è stata brava nella gestione, ha rischiato qualcosina perché ultimamente prende gol su calcio d'angolo e oggi ha rischiato su un colpo di testa su una punizione".

Ancora sulla partita, in particolare sulla prestazione dell'Inter: "Chivu ha cambiato tipo di marcatura sulle palle inattive rispetto all'anno scorso, ha cinque giocatori alti e cinque un po' più bassi. Credo che abbia scelto di mettersi a zona per compensare questo. Però l'ha gestita bene la gara, ha giocato una partita seria".

