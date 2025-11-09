Lazio, Briga critico nei confronti della società: lo sfogo
09.11.2025 23:55 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio esce sconfitta da San Siro, Lautaro e Bonny hanno beffato i biancocelesti che incassano un altro ko pesante soprattutto per la classifica. L termine dell’incontro, sui social, Mattia Briga ha commentato il momento della squadra rivolgendo una critica alla società.
“Siamo l’unica squadra al mondo senza ambizioni sportive, ostaggi di una proprietà miserabile” ha scritto il cantautore, manifestando il proprio dissenso e la propria delusione.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.