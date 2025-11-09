Inter, Dumfries parla prima della Lazio: le parole a Dazn

L'esterno nerazzurro Denzel Dumfries è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Inter - Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Nella partita di Champions abbiamo sofferto un po’ nel secondo tempo, ma abbiamo vinto, ma è importante per migliorare. Abbiamo lavorato molto bene, siamo pronti e concentrati per vincere stasera”.

“Non abbiamo parlato specificamente della gara dello scorso anno. Questo è passato, bisogna vincere stasera. È un’altra partita, questa è un’altra stagione. Siamo pronti”.