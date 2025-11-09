Formula 1 | Ferrari, Hamilton shock dal Brasile: non sta bene
09.11.2025 14:53 di Giovanni Parterioli
I tifosi della Ferrari in questa annata di Formula 1 , sperano da tempo che il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, dia un colpo di coda e quantomeno porti a casa una vittoria prima del 2026. Dal Brasile, però, arrivano inquietanti aggiornamenti proprio dal pilota della Ferrari. Un Gran Premio che evidentemente ha lasciato il segno. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, HAMILTON NON STA BENE <<<