Lotito obiettivo Nasdaq: c'è un precedente da 400 milioni
RASSEGNA STAMPA - Sfida d'alto livello questa sera per la Lazio. Ma intanto da Formello emerge soddisfazione per una questione che non riguarda strettamente il campo. Dal quartier generale biancoceleste emerge ottimismo per il lavoro svolto negli ultimi mesi.
Il Cadice - serie B spagnola - è stata la prima squadra professionistica a quotarsi al Nasdaq, l'indice della Borsa valori di New York. La capitalizzazione di mercato è eccezionale, spiega il Corriere della Sera: il club ha raccolto 400 milioni di euro in un giorno.
Tra i biancocelesti, come vi avevamo anticipato in anteprima, alcuni dirigenti a luglio erano stati al Nasdaq proprio per sondare il mercato. Ci fu anche un incontro con Jordan Saxe, Senior Executive del Nasdaq, col quale si era cominciato a riflettere su possibili percorsi di crescita, innovazione e internazionalizzazione del club. Il Cadice ci ha messo tre anni per preparare la quotazione. A Formello si spera di far prima.