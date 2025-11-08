Cagliari, Gaetano torna sulla sfida contro la Lazio: le parole
Il Cagliari torna a fare punti dopo il ko contro la Lazio maturato all’Olimpico. La squadra allenata da Pisacane ha raccolto un punto sul difficile campo di Como e Gaetano al termine della sfida ha così commentato il risultato.
“Il nostro è un centrocampo di qualità, ma corriamo come gli altri. Anche con la Lazio era lo stesso centrocampo, li abbiamo messi anche sotto con qualità. Loro attaccano e noi attacchiamo, non è un problema questo”.
“Rispetto alla gara con la Lazio abbiamo avuto il cuore e la grinta di andare a raddoppiare tutti i duelli 1vs1, dovevamo sfruttare meglio le ripartenze”.
