Inter - Lazio, la squadra in viaggio verso Milano - VIDEO
La Lazio ha lasciato la Capitale, in serata arriverà a Milano in vista del big match con l'Inter in programma domenica a San Siro
08.11.2025 18:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Giornata di vigilia in casa Lazio, domani a San Siro andrà in scena il big match contro l'Inter. Gara importante per entrambe, in palio ci sono punti preziosi per le ambizioni dei nerazzurri e dei biancocelesti. Zaccagni e compagni sono chiamati a dare continuità ai risultati positivi ottenuti nelle precedenti giornate, sarà fondamentale per il morale e per la classifica.
In queste ore la squadra ha lasciato il centro sportivo di Formello, in pullman ha raggiunto l'aeroporto di Fiumicino dove ad attenderla c'era un volo diretto per Milano. L'arrivo in serata nella città meneghina, in attesa del calcio d'inizio della sfida di domani.
✈️ Milano #InterLazio#AvantiLazio pic.twitter.com/wZkTiKVrKB— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 8, 2025