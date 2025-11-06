Inter, Di Canio: "Il gruppo percepisce di soffrire troppo"
06.11.2025 19:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
L'Inter vince senza convincere contro il Kairat Almaty e, dai canali di Sky Sport, Paolo Di Canio ha analizzato: "Il malcontento di Chivu dopo aver fatto dodici punti nasce da questo. I giocatori non sono scemi, avendo acquisito un certo status con due finali di Champions e uno scudetto vinto sanno che questa partita poteva complicarsi.
Magari l'Inter vincerà anche le ultime quattro, ma la mia sensazione è che il gruppo percepisca il fatto di soffrire troppo. Capiscono che dovevano essere più cattivi in difesa e in attacco. Se Carlos Augusto non indovina quel tiro, la partita si 'impicca', una cosa brutta per una squadra importante. I giocatori sono forti e intelligenti".