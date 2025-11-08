Lazio, Lotito e la battuta sul 'romanista' Gualtieri: ecco cosa ha detto

Durante la presentazione del “quarto rapporto alla città” il sindaco Gualtieri ha parlato degli stadi di Lazio e Roma. Lotito ha risposto con una battuta...

RASSEGNA STAMPA - La realizzazione dei nuovi impianti per la Lazio e la Roma sono temi caldi nell'agenda della Capitale. Nella giornata di ieri, durante la presentazione del “quarto rapporto alla città”, il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato che entro novembre si avrà il progetto definitivo per lo stadio a Pietralata. Inoltre, ha anche accennato al dialogo in corso per riportare la Lazio all'interno del Flaminio.

Non è stato un argomento primario quello relativo alla nuova (vecchia) casa biancoceleste. Sul tema, dopo le parole già svelate in precedenza, è arrivata la risposta di Claudio Lotito:

"Ha citato lo stadio della Roma, era scontato che parlasse anche del nostro, perché anche noi abbiamo presentato le carte. Ha parlato più di quello della Roma? Beh, ma lui è romanista", queste le parole riportate da Repubblica. Il patron biancoceleste ha poi aggiunto parole di stima per il sindaco: "Gualtieri è una persona che sta dimostrando di avere le qualità per fare il sindaco".

