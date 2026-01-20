Piantanida: "Lazio come il Milan. Quando il pesce puzza dalla testa..."

Anche Franco Piantanida, sempre ai microfoni di TMW Radio, si è espresso sulla situazione di casa Lazio, sottolineando l'instabilità societaria e spiegando come sia praticamente impossibile che situazioni di questo tipo non si ripercuotano in campo. Ecco le sue parole:

"Io prendo ad esempio ciò che è accaduto al Milan l'anno scorso. Quando il pesce puzza dalla testa è inevitabile che ci siano questi riflessi sul campo. Io credo che Sarri stia facendo il massimo, ma tutte le percezioni ambientali poi hanno delle ripercussioni, è inevitabile. Non mi sento di affibbiare troppe colpe al tecnico, come accadde per esempio quando alla Juventus Agnelli lasciò dopo quindici anni e Allegri rimase praticamente solo alla guida".

"Nessuna squadra ha mai vinto con una situazione instabile a livello societario e ambientale. Del resto come si fa ad avere serenità per raggiungere dei risultati quando anche Sarri afferma di non conoscere i nuovi acquisti?".

