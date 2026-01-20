Lazio, Pedro spiega: "Ammiro tre giocatori". Uno è in Serie A
20.01.2026 di Andrea Castellano
Nella lunga intervista rilasciata a Cadena SER, l'attaccante della Lazio Pedro ha rivelato i nomi dei giocatori che apprezza di più attualmente nel panorama calcistico mondiale. Il primo è "ovviamente Pedri", ma ha detto di ammirare anche molto le qualità di Fermín Lopez.
Sempre del Barcellona ha nominato anche Lamine Yamal, riconoscendo che sia uno dei più forti attaccanti che ci sono in circolazione. Infine ha parlato di un giocatore nato a Tenerife come lui, ovvero Nico Paz del Como: "Ha un livello sufficiente per giocare presto in una big d'Europa".
