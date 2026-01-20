Capua: "Lazio indebolita. Lotito? Faccia qualcosa o se ne vada!"
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, anche Pino Capua ha analizzato la situazione di casa Lazio all'indomani della brutta sconfitta contro il Como. Ecco le sue parole su Sarri, ma soprattutto su Lotito e sull'urgente necessità di fare qualcosa d'importante:
"Sarri non cambia mai il suo tipo di gioco, ma detto questo è una presidenza che non si rende conto che, come finisce la Lazio, finisce anche lui. Lotito dovrebbe capire che certe cose vanno cambiate".
"Sono partiti giocatori fondamentali, ne sono arrivati alcuni non all'altezza della situazione. Lazio indebolita e il presidente deve capire che deve fare qualcosa d'importante o se ne va".
