Scontri tifosi Roma-Fiorentina: dal Viminale arriva la stangata

A quanto apprende l'Adnkronos, il Ministero dell'Interno ha disposto uno stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. Nel provvedimento si fa riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l'adozione di clausole di non gradimento verso i singoli tifosi responsabili di violenze.

La stretta sulle trasferte arriva dopo che domenica scorsa, sull'autostrada A1, si sono verificati scontri tra ultras della Fiorentina e della Roma, in viaggio per raggiungere i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e a Torino. I tafferugli, nel corso dei quali sono state danneggiate alcune auto, sono scoppiati da tra l'autogrill Cantagallo e l'uscita per Bologna Casalecchio.

L'adozione dei provvedimenti sulle trasferte, dopo "i disordini posti in essere in autostrada da gruppi organizzati delle tifoserie della Roma e della Fiorentina lo scorso 18 gennaio durante la movimentazione per raggiungere le sedi delle rispettive trasferte", era stata rinviata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che si è riunito questa mattina, alle "valutazioni Autorità nazionale di pubblica sicurezza". Il Ministro dell'Interno, infatti, può adottare, con un proprio decreto, misure specifiche in caso di gravi episodi di violenza.