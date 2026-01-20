Lazio, Cardone: “Stagione inquinata. Ecco come vedo Sarri…”

TUTTOmercatoWEB.com

Il giornalista Giulio Cardone è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare la situazione complicata in casa biancoceleste. Ecco di seguito le sue parole:

"Non è una società in grado di gestire una sessione invernale di mercato in maniera costruttiva. Si sta facendo ora quello che si doveva fare in estate, ma farlo durante il campionato, con una gara dopo l’altra, ti fa andare incontro a queste situazioni".

"La Lazio ha perso due riferimenti, con Sarri che fa dell’ordine e della tattica il suo credo: questo crea un cortocircuito, perché si perde l’ordine, l’organizzazione. L’errore estivo ha inquinato la stagione, ne stiamo pagano le conseguenze e mi aspettavo che la squadra ne risentisse".

"Stessa identica situazione del 2023: adesso Sarri è un po’ diverso rispetto a quell’estate, lo vedo un po’ meno battagliero, più sereno. I giocatori in questo caso li trovo meno colpevoli delle altre componenti, perché hanno fatto gruppo".