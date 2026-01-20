Lazio, Stefano Re Cecconi: "La verità è che la presidenza di Lotito è arrivata alla fine"

Una serata amara quella vissuta all’Olimpico dalla Lazio caduta per mano del Como che si è imposto con un secco 3-0. Tra chi ha voluto dire la sua non solo sulla gara ma anche sulla stagione della squadra di Sarri Stefano Re Cecconi, figlio di Luciano Re Cecconi proprio ieri ricordato allo stadio, intervenuto ai microfoni di TMW Radio.

“Quando si verificano questi risultati si entra in un turbillon dove tutto diventa negativo e dove finisci anche per peggiorare la situazione. Il punto è che anche i giocatori quando vedono una società non ambiziosa e che naviga a vista iniziano a pensare a ciò che potrebbero fare dopo".

"La verità è che ci sono storie che hanno un inizio e una fine e quella di Lotito alla presidenza è arriva alla fine. La tifoseria invece è meravigliosa. Ieri hanno dedicato uno striscione a papà e pensare al fatto che questi ragazzi non possano ambire a qualcosa di più importante è un peccato”.

