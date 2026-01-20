Calciomercato Lazio | Nuno Tavares alla Roma: indiscrezione e smentita
CALCIOMERCATO LAZIO - Sventato un terremoto nella Capitale. Ma il rischio c’è stato. Secondo quanto riportato da Radio Mana Mana Sport, alla Roma sarebbe stato proposto Nuno Tavares per rinforzare la corsia mancina.
Dalle parti di Trigoria sono alle prese con la lungodegenz a di Angelino e con Tsimikas che non ha mai realmente convinto Gasperini. Proprio in questo contesto è nata la suggestione che avrebbe potuto portare a bussare alla porta di Formello per il terzino portoghese.
L’ipotesi, però, è tramontata quasi subito, vista anche la rivalità cittadina e i problemi che avrebbe potuto scaturire un’operazione del genere. Non ci sono reali margini, ma un Pedro-bis, questa volta al contrario, è anche forse l’ultima cosa che serve in questo momento nella sponda biancoceleste del Tevere.