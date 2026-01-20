Lazio - Como, Nico Paz regala la maglia a un bambino: il video è virale

TUTTOmercatoWEB.com

C’era una volta una Lazio di campioni, simboli di un tempo che fu. Eppure, non serve essere un campione per diventare idolo di una generazione di tifosi biancocelesti. La storia della Lazio ne ha a bizzeffe come esempi.

La sconfitta contro il Como sembra aver acuito più del solito la sofferenza del tifoso della Lazio, agonizzante di fronte a un Como frizzante, entusiasta e bello da vedere. La Lazio, invece, è sembrata stanca e arresa al proprio destino.

Nelle ultime ore è andato virale sui social un video che ritrae un bambino, tifoso della Lazio, mentre riceve in regalo la maglia da Nico Paz in persona, numero dieci del Como e con molta probabilità futura stella del Real Madrid e del calcio mondiale. Il bambino è in estasi, pieno di gioia, fino alla fine non smette di ringraziare il talento argentino.

C’è chi in quei pochi secondi ha visto l’esempio di una tifoseria che ha perso la possibilità di sognare, ma non bisogna vedere più in là di ciò veramente è. Il giovane ha solo visto in Nico Paz quello che vent’anni fa i bambini dei tempi vedevano in un calciatore come Kakà (tanto per citarne uno): un giocatore rivale, per molti un idolo e (futuro) fenomeno generazionale, anche se non della propria squadra, ma pur sempre rappresentazione del bello del calcio e uno dei motivi per cui ci si innamora di questo sport.