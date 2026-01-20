Fabbian, Nicolato esalta il nuovo acquisto della Fiorentina: "Sa far gol..."

TUTTOmercatoWEB.com

Una delle opzioni per il centrocampo della Lazio è pronta a iniziare una nuova avventura, anche se non all'ombra del Colosseo. Giovanni Fabbian lascia il Bologna e ripartirà dalla Fiorentina. Paolo Nicolato, ex ct dell'U21 dell'Italia, lo conosce molto bene e ne ha spiegato le caratteristiche ai microfoni di TMW Radio. Ecco di seguito le sue parole:

DOTI - "A me piace molto come ragazzo, è una mezzala con grandi capacità di inserimento, che sa far gol, ha un buon fisico, grande attitudine per quanto riguarda la voglia di combattere. Giocatore molto interessante, lo è sempre stato. Ha della capacità di inserimento. Non so se Vanoli continuerà con lo stesso modulo o se cambierà. Io non penso che la Fiorentina abbia nella rosa un giocatore con le caratteristiche di Fabbian. Sa fare goal con una certa facilità".

IL PARAGONE CON FRATTESI - "Sono tipi di giocatori simili, così come Pobega. Sono giocatori che sanno fare entrambe le fasi, e ciò lo considero molto importante nel calcio di oggi. Non perdono lucidità negli ultimi metri, assicurano 6-7-8 gol a fine campionato perché sanno correre senza palla, inserirsi e riconoscere gli spazi. Oltre ad essere importanti non vanno a incidere sulla solidità della squadra: aspetto fondamentale per squadre che vivono situazioni delicate come quella in cui si trova ora la Fiorentina".