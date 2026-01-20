WOMEN | Lazio - Roma, Grassadonia: "Vogliamo fare bella figura"

C'è sapore di derby. La Lazio Women domani affronterà la Roma nel derby valido per la Coppa Italia, una sfida da andata e ritorno in cui le ragazze di Grassadonia orranno riscattarsi dalle ultime due sconfitte contro le rivali.

I primi novanta minuti dei quarti di finale si disputeranno a Formello, con fischio d’inizio alle 20:30, un'occasione che le biancocelesti vorranno sfruttare anche per mettersi alle spalle la sconfitta in campionato contro la Ternana. Alla vigilia del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il tecnico Gianluca Grassadonia. Ecco di seguito le sue parole:

TERNANA - "La squadra ha avuto un approccio mentale importante, sapevamo dove e contro chi andavamo a giocare, è stata una battaglia su un campo impraticabile: abbiamo creato tre occasioni importantissime, non siamo riuscite a concretizzarle e poi, sulla pallonata buttata a difesa schierata, abbiamo preso un gol evitabile. Ci lecchiamo le ferite, ma dobbiamo ripartire dalla prestazione e dalla determinazione viste contro la Ternana, arriviamo con serenità alla partita di domani: tornare subito in campo fa bene".

ROMA - "La Roma è una squadra forte, con tante giocatrici di qualità, tanto da poter fare il turn over che vuole, ed è abituata a partite così importanti. Noi dobbiamo ricordarci delle precedenti due, dove a livello emotivo abbiamo forse un po' pagato, ma la partita durerà 180', e già domani ci teniamo a fare bella figura”.

ANDATA E RITORNO - “Andranno ovviamente gestite bene le risorse, siamo numericamente poche, ma vediamo se poi il mercato ci porterà qualcosa: intanto, poche o tante che siamo, dobbiamo entrare in campo e fare quel che dobbiamo fare. Anche se le ragazze stanno facendo sempre il massimo, di più è difficile chiedere. Abbiamo avuto infortuni importanti ma siamo lì, la squadra è conscia delle proprie possibilità e scenderemo in campo a viso aperto".