Lazio | Braglia tuona: "Sono tutti responsabili! Sarri? Bravo ma cocciuto"
20.01.2026 22:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
All'indomani della brutta sconfitta contro il Como, e di tutte le polemiche delle ultime ore, anche Simone Braglia, intervenuto anche lui ai microfoni di TMW Radio, ha voluto esprimere il proprio punto di vista sulla situazione di casa Lazio.
Sarri, Fabiani, Lotito: di chi è la colpa? L'ex portiere non ha dubbi: "Sono tutti responsabili, allenatore, ds e presidente. Il presidente perché non si gestisce così una società, il ds perché anche lo scorso anno con Baroni era arrivato a giocarsi il quarto posto fino alla fine e lo hanno rimpiazzato con uno bravo ma un po' cocciuto".
