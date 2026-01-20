Lazio allo sbando, Cucciari: "Lotito è il responsabile"
20.01.2026 17:30 di Simone Locusta
L'ex calciatore Alessandro Cucciari, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, si è espresso in merito al lento declino della Lazio, reso palese agli occhi di tutti dopo la sconfitta rotonda contro il Como. Ecco di seguito le sue parole:
"Secondo me responsabile è Lotito di questo momento. Il ds non lo metto, perchè ci si adegua a quello che dice Lotito. Ha mandato via due giocatori importanti, che erano un punto di riferimento".
