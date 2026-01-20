Champions League, serata amara per Inter e Napoli. Crollano anche City e Psg
Torna la Champions League e per le italiane è una serata fatta più di ombre che di luci.
Cade l’Inter di Chivu battuta a San Siro dall’Arsenal che si è imposto per 1-3 con la doppietta di Gabriel Jesus e il gol di Gyökeres mentre per i nerazzurri la rete del momentaneo 1-1 porta la firma di Sucic.
Solo un pari per il Napoli di Conte che serve a poco a livello di classifica per gli azzurri. McTominay segna la rete del vantaggio ma il Copenaghen, nonostante l’uomo in meno per l’espulsione di Delaney al 35’, strappa il pari per 1-1 con la rete di Larsson.
Successo incredibile dello Sporting Lisbona che batte i campionissimi del Psg per 2-1 grazie alla doppietta di Luis Suarez che annulla la rete di Kvaratskhelia. Vittoria larghissima del Real Madrid che batte per 6-1 il Monaco e successo anche per l’Olympiacos per 2-0 sul Bayer Leverkusen. Vince anche l’Ajax che in trasferta si impone in casa del Villarreal per 1-2. Vittoria casalinga anche per il Tottenham che si impone per 2-0 sul Borussia Dortmund.
Nelle sfide del pomeriggio poker del Brugge che batte 4-1 il Kairat ma soprattutto a far rumore è lo scivolone del Manchester City di Guardiola che cade in casa del Bodo/Glimt che si impone per 3-1.
