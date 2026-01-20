Calciomercato Lazio | Timber al Marsiglia: "Here we go!". Le cifre dell'affare

20.01.2026 20:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Timber al Marsiglia: "Here we go!". Le cifre dell'affare

Quinten Timber si prepara a diventare un nuovo giocatore del Marsiglia. Il centrocampista olandese, in scadenza a giugno, è pronto a lasciare il Feyenoord e a trasferirsi in Francia per 4,5 milioni di euro. Ad annunciarlo è stato Fabrizio Romano con il suo celebre "Here we go!". Sul classe 2001 c'era anche la Lazio, che però si è fatta subito da parte nell'affare. Di seguito il post dell'esperto di mercato.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.