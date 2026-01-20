Calciomercato Lazio | Timber al Marsiglia: "Here we go!". Le cifre dell'affare
20.01.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Quinten Timber si prepara a diventare un nuovo giocatore del Marsiglia. Il centrocampista olandese, in scadenza a giugno, è pronto a lasciare il Feyenoord e a trasferirsi in Francia per 4,5 milioni di euro. Ad annunciarlo è stato Fabrizio Romano con il suo celebre "Here we go!". Sul classe 2001 c'era anche la Lazio, che però si è fatta subito da parte nell'affare. Di seguito il post dell'esperto di mercato.
🚨️ EXCL: Olympique Marseille agree deal to sign Quinten Timber from Feyenoord, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026
Fee around €4.5m plus difficult add-ons as Timber has agreed on all terms with Marseille, picking OM over 3 more offers.
Timber set to travel on Wednesday.
Nwaneri ➕ Timber. ✅ pic.twitter.com/NFI10ZSTX9
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.