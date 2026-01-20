Lazio, Bezzi duro: "Situazione da cui è difficile uscire"

Ai microfoni di TMW Radio Gianni Bezzi ha analizzato il brutto ko della Lazio contro il Como: “Serata buia, Lazio fortemente indebolita dopo le cessioni, che ha affrontato una delle migliori in Serie A ora”.

"C'è una responsabilità dei giocatori, ma quando vivi una situazione imbarazzante, frustrante, perché l'ambiente è frustrato da quanto sta accadendo, è logico che il calciatore ne risente. Quello che sta accadendo intorno alla Lazio è una situazione da cui non se ne esce più fuori”.

“Il presidente ha detto che comanda lui, Fabiani che se il progetto non funziona si dimette, quindi credo ci sia solo una via d'uscita. In questo momento è un quadro deprimente e imbarazzante. E c'è un allenatore che non si sente più parte del progetto”.

