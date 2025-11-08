Formula 1 | Brasile shock: Norris elimina Piastri, Oscar sbatte a muro!
08.11.2025 15:26 di Giovanni Parterioli
La lotta Mondiale in Brasile dà subito grandi risposte. La F1 Formula 1 infatti, in Brasile con il weekend Sprint di Interlagos, vede già nelle prime tornate della Sprint Race una bandiera rossa che può decidere il Mondiale. Norris difatti ha eliminato Piastri che è andato a sbattere contro il muro. E Antonelli ha visto tutto... Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FORMULA 1, NORRIS ELIMINA PIASTRI: CHE BOTTO! <<<