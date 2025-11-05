Inter - Lazio, le probabili formazioni: Sarri riflette sulle scelte
L'ultima partita prima della sosta. Dopo il successo contro il Cagliari, la Lazio vola a San Siro per sfidare l'Inter di Chivu. Sicuramente Sarri dovrà ancora fare a meno di Nuno Tavares, Rovella, Cancellieri e Castellanos, oltre ai fuori lista Gigot e Dele-Bashiru. A questi con ogni probabilità si aggiungerà Romagnoli, uscito all'intervallo lunedì sera per un problema muscolare. In caso di forfait sarà Provstgaard a prendere il suo posto di fianco a Gila, con Lazzari (in vantaggio su Pellegrini) e Marusic sulle fasce e Provedel in porta. A centrocampo si riaccende il ballottaggio tra Vecino e Basic: si giocano l'ultima maglia da titolare nel terzetto con Guendouzi e Cataldi, fin qui ha sempre vinto il croato. Pochi dubbi invece in attacco: va ancora verso la conferma il tridente visto nelle ultime gare composto da Isaksen, Dia e Zaccagni. Più indietro sia Noslin che Pedro.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All.: Chivu.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, , Patric, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.