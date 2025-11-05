Oddi: "Questa Lazio ora è squadra. Sono fiducioso, Sarri è riuscito a..."
Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei, ai quali, alla luce della vittoria contro il Cagliari, ha espresso sensazioni positive sull'attuale stato di forma della Lazio. Queste le sue considerazioni:
“Col Cagliari per la Lazio tre punti preziosissimi. Adesso siamo squadra, questo è merito anche dell’allenatore che è riuscito a far capire come non si perdono le partite. E consideriamo che ci mancano molti giocatori. Adesso ho più fiducia".
"Anche Isaksen riesce a fare gol. Di negativo c’è solo il rendimento delle punte, ma se Zaccagni o gli altri riescono a non farlo pesare va bene lo stesso".
"Non prendere gol è importante. Provstgaard mi piace, anche lunedì ha fatto una partita più che buona. Ovvio che Romagnoli è sempre il titolare di questa difesa, ma lui può fare bene”.