Calciomercato Lazio | Sarri ha scelto le cessioni: in programma un incontro con Fabiani

RASSEGNA STAMPA - Le richieste di Sarri in uscita. Durante la prossima sosta per le nazionali si programmerà il mercato: è in programma un incontro tra il diesse Fabiani e il tecnico.

Le intenzioni del Comandante sono chiare, ha la possibilità di scegliere chi cedere perché non l'ha convinto in questi primi mesi alla Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, in bilico ci sono Dele-Bashiru, Belahyane, Tavares e Noslin.

Sono tutti e quattro acquisti dell'anno scorso, tre in estate e uno a gennaio. Il primo è finito fuori lista; il secondo non è praticamente più stato utilizzato da dopo il derby, finito dietro nelle gerarchie anche a Basic; il terzo non ha mai convinto pienamente Sarri, così come il quarto che non ha mai inciso e non ha un ruolo definito.