Lazio, Cardone: "Dia non può fare il lavoro del Taty. Provstgaard? Contro l'Inter..."

Alle spalle il brutto pareggio maturato contro il Pisa. La Lazio torna a vincere battendo il Cagliari grazie alle reti di Isaksen e Zaccagni e porta a casa il sesto risultato utile consecutivo in vista del big match contro l'Inter che andrà in scena prima della pausa per le nazionali. Sulla sfida ecco l'analisi del giornalista de La Repubblica Giulo Cardone ai microfoni di Radiosei.

"Vittoria preziosissima, che consente di lasciarsi alle spalle quattro squadre. Isaksen ieri, con quel grandissimo gol, si è fatto ‘perdonare’ di Pisa; Sarri ha chiesto gol alle ali e sono arrivati. Questa squadra ha saputo leggere i momenti della partita, ha attaccato, ha saputo soffrire e ripiegare in difesa. I clean sheet non sono un caso".

"Da monitorare Romagnoli. Provstgaard continua a fare bene ma al Meazza, con 70mila tifosi, c’è bisogno di Romagnoli. Oggi farà gli esami, in questo momento è in dubbio per Milano. Se non dovesse esserci, sarebbe un bel banco di prova per il danese. Zaccagni nell’1 contro 1 salta tutti, ha dato la palla a Basic, ha sfiorato il gol anche prima di farlo".

"Dia ieri mi ha ricordato Luther Blissett del Milan. Lo scorso anno faceva bene grazie al lavoro di Castellanos; spalle alla porta non riesce a giocare e non riesce ad avere sulle spalle il peso dell’attacco. Non può fare il lavoro di Taty. La caviglia gli dà fastidio ma Sarri insiste a metterlo quando magari Noslin potrebbe dare una mano. I fischi a Dia comunque mi sono dispiaciuti”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.