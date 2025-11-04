Lazio, Isaksen fa impazzire l'Olimpico con un colpo da maestro - VIDEO
04.11.2025 10:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Ladies & Gentlemen, Gustav Isaksen. Il danese è l'autore del primo gol spaziale contro il Cagliari, raggiunto poi da Zaccagni. Per l'esterno destro della Lazio tutto molto semplice: punta, si sposta, smarca la difesa senza alcun tipo di pressione particolare e con tutta tranquillità mette a giro un gol bellissimo dietro le spalle di Caprile.
Ed è così che Dazn inquadra il suo prezioso gesto tecnico: "Isaksen fa impazzire l’Olimpico, Il suo super gol sblocca Lazio - Cagliari". A seguire, il video del gol: