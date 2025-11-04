Lazio - Cagliari, vittoria e quarto clean sheet consecutivo: le pagelle dei quotidiani
La Lazio ritrova la vittoria dopo il pareggio in trasferta con il Pisa continuando così la striscia di imbattibilità. I biancocelesti non perdono infatti dal 21 settembre, giorno della sconfitta nel derby: da lì vittoria con il Genoa, pari contro Torino e Atalanta, vittoria contro la Juve, di nuovo pari con il Pisa e i tre punti di ieri contro il Cagliari.
Di seguito le pagelle dei quotidiani, in cui spiccano i giudizi sulle ali che hanno risolto la partita:
CORRIERE DELLO SPORT: Provedel 6.5, Lazzari 6.5, Pellegrini 6, Gila 6.5, Romagnoli 6, Provstgaard 6.5, Marusic 6.5, Guendouzi 6.5, Cataldi 6, Basic 6, Vecino 6, Isaksen 7, Dia 5, Zaccagni 7. All Sarri 7
MESSAGGERO: Provedel 6, Lazzari 6, Gila 6.5, Romagnoli 6, Marusic 6.5, Guendouzi 6, Cataldi 6.5, Basic 5, Isaksen 7, Dia 4, Zaccagni 7, Provstgaard 6, Vecino 5.5, Pellegrini 6. All Sarri 7
GAZZETTA DELLO SPORT: Provedel 6.5, Lazzari 6, Pellegrini 6, Gila 6.5, Romagnoli 6, Provstgaard 6, Marusic 6.5, Guendouzi 6.5, Cataldi 6.5, Basic 6, Isaksen 7, Vecino 6, Dia 5, Zaccagni 7. All. Sarri 6.5
CORRIERE DELLA SERA: Provedel 6.5, Lazzari 6, Gila 6.5, Romagnoli 6, Marusic 6.5, Guendouzi 6.5, Cataldi 6.5, Basic 5, Isaksen 7.5, Dia 4.5, Zaccagni 7.5, Provstgaard 6, Vecino 6, Pellegrini 6. All Sarri 6.5
