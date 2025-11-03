PRIMAVERA | Lazio - Milan 1-1: Scotti risponde a Munoz, Bosi salva dagli 11 metri

Lazio Primavera e Milan non si fanno male e si spartiscono la posta in palio. Dopo essere andati avanti grazie alla rete di Munoz, i biancocelesti hanno subito la rete del pari di Scotti, rischiando poi di finire sotto a causa di un calcio di rigore concesso agli ospiti. Bosi neutralizza il penalty mal calciato da Mancioppi, facendosi perdonare un'indecisione subito precedentemente. Dopo due ko, la squadra di Punzi torna a fare punti, salendo a quota 11 in campionato.

Primavera 1 | 10ª giornata

Domenica 2 novembre 2025, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (3-5-2): Bosi; Ciucci (46' Pernaselci), Bordon, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Munoz (71' Marinaj), Gelli, Canali (59' Calvani) ; Sulejmani (83' Iorio), Sana Fernandes (71' Montano). A disp.: Pannozzo, Milillo, Shpuza, Trifelli, Carbone, Curzi. All.: Punzi.

MILAN: Bianchi, Tartaglia (82' Vechiu), Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta (75' Di Siena), Perera, Colombo, Nolli (82' Seedorf), Scotti, Cisse (79' Angelicchio). A disp.: Pagliei, Del Forno, Doneda, Grilli, Martini, Catalano, Petrone. All.: Renna.

Arbitro: Caruso (sez. Viterbo)

Assistenti: Granata - Raccanello

Marcatori: Munoz (L, 9'), Scotti (M, 16').

Ammoniti: Bordoni (L), Bosi (L), Cisse (M), Plazzotta (M), Bordon (L).

Espulsi: /

Recupero: 4'.

SECONDO TEMPO

90+7' - Triplice fischio, Lazio Primavera - Milan termina 1-1.

90+4' - Dopo l'intervento dello staff medico si può riprendere, ci sarà un supplemento di recupero.

90+2' - Gioco fermo, resta a terra Santagostino.

90' - Segnalati quattro minuti di recupero.

85' - Intervento duro di Bordon su Di Siena, l'arbitro lo ammonisce.

83' - Iorio entra al posto di Sulejmani: sostituzioni esaurite per Punzi.

82' - Doppia sostituzione per Renna: fuori Nolli e l'acciaccato Tartaglia, dentro Seedorf e Vechiu.

79' - Altro cambio tra le fila rossonere: Angelicchio prende il posto di Cisse.

77' - Chance Lazio! Pescato da un gran cross di Calvani, Pernaselci colpisce al volo da pochi passi, ma un miracolo di Bianchi gli nega la rete.

75' - Primo cambio nel Milan: fuori Plazzotta, dentro Di Siena.

73' - L'arbitro ammonisce Plazzotta per un intervento duro su Gelli.

71' - Altri due cambi nella Lazio: Marinaj e Montano prendono il posto di Munoz e Sana Fernandes.

63' - Annullato un gol ai rossoneri. Tartaglia spinge in rete dopo che un tiro di tacco di Ossola era stato ribattuto dal palo

61' - Cisse interviene in ritardo su Bordoni, l'arbitro estrae il giallo.

59' - Cambia ancora Punzi: Calvani prende il posto di Canali sull'out di sinistra.

55' - Scotti ci prova da fuori, il suo destro a giro termina largo.

46' - Subito un cambio lato Lazio: Pernaselci prende il posto di Ciucci.

46' - Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45' - Finisce senza recupero il primo tempo, 1-1 all'intervallo.

43' - PARA BOSI! Mancioppi calcia centrale e rasoterra, il portiere respinge con i piedi e tiene il risultato sull'1-1.

42' - Bordoni commette un fallo dubbio in area su Mancioppi e l'arbitro assegna il calcio di rigore ai rossoneri. Ammonito il capitano della Lazio e anche Bosi per proteste.

37' - Santagostino pesca in area Ferrari, che si divora da pochi passi il gol del vantaggio. Il numero 24 era comunque in fuorigioco.

35' - Punizione interessante per il Milan dal limite, Plazzotta centra la barriera biancoceleste.

30' - Regna l'equilibrio, le due squadre alternano il possesso di palla, ma faticano a produrre reali occasioni.

16' - Il Milan pareggia i conti. Mancioppi lascia partire un preciso cross dalla destra, che viene girato in porta dal colpo di testa di Scotti, bravo ad anticipare i difensori e a trafiggere Bosi sul primo palo.

14' - Il Milan cerca la reazione su un calcio di punizione battuto in area da Nolli, il colpo di testa di Scotti termina molto alto.

9' - GOOOOL DELLA LAZIO! Munoz riceve palla da Sulejmani al limite, se la porta avanti in area e scarica con il mancino sotto la traversa. Biancocelesti avanti.

7' - Ci prova il Milan con una bella iniziativa sulla sinistra, la conclusione di Plazzotta viene murata in angolo.

1' - Fischio d'inizio al Fersini, si parte!

Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Milan, gara valida per la decima giornata di campionato. Freschi del successo in Coppa Italia sul Vicenza, i biancocelesti sono in cerca di punti dopo essere rimasti a secco nelle ultime due uscite, nelle quali sono arrivati altrettanti ko contro Cesena e Juventus. La squadra di Punzi proverà a rilanciarsi contro i rossoneri, settimi in classifica con 15 punti e reduci da un roboante 7-2 inflitto proprio al Cesena. Appuntamento alle 11:00 per il fischio d'inizio.

