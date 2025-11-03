Cagliari, Pisacane pensa alla formazione anti-Lazio: unico dubbio in difesa
All’Olimpico questa sera calerà il sipario sulla decima giornata di Serie A. La Lazio, in ripresa ma ancora nella metà bassa della classifica, affronta il Cagliari di Pisacane, reduce da un periodo difficile dopo un buon avvio di stagione. Due squadre, dunque, in cerca di conferme e punti pesanti: i biancocelesti per dare continuità ai progressi recenti, i sardi per ritrovare slancio.
Pisacane dovrà fare i conti con diverse assenze: fuori lo squalificato Obert e gli infortunati Belotti, Deiola, Radunovic e Rog. Anche Sarri non sta meglio sul fronte infermeria, privo di Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Hysaj, Rovella e Tavares.
Nel Cagliari resta un solo dubbio di formazione, legato al ballottaggio tra Luperto e Zappa. Questa la probabile formazione dei rossoblù:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Folorunsho, Prati, Adopo, Idrissi; Esposito, Borrelli. All. Pisacane.
