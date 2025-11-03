Lazio - Cagliari, ultimi biglietti venduti: il dato aggiornato sui presenti all'Olimpico
Continua la vendita dei biglietti per Lazio - Cagliari anche a ridosso del fischio d'inizio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'ultimo dato aggiornato riporta 6500 tagliandi totali staccati. Con quasi 30mila abbonati, il numero dei presenti questa sera all'Olimpico dovrebbe attestarsi intorno alle 35mila persone.