Lazio - Cagliari, altra tegola per Sarri: Romagnoli costretto al cambio
03.11.2025 21:55 di Simone Locusta
Altra tegola per la Lazio e per Maurizio Sarri. Al termine del primo tempo della sfida contro il Cagliari, il tecnico biancoceleste è stato costretto ad effettuare il primo cambio (senza dover utilizzare alcuno slot), probabilmente l'ennesimo per problemi muscolari. A lasciare il campo anzitempo è stato Alessio Romagnoli, il quale mentre lasciava il terreno sembrava accusare fastidio al flessore della coscia destra. Al suo posto è entrato Oliver Provstgaard. Nelle prossime ore sono attese novità in merito alle condizioni del centrale biancoceleste.