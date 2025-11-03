Lazio - Cagliari, vittoria nel segno di Zaccagni: il gol è una dedica speciale
03.11.2025 22:40 di Christian Gugliotta
Dopo un mese a secco, Mattia Zaccagni è tornato a gonfiare la rete. Nel recupero di Lazio - Cagliari, il capitano biancoceleste ha realizzato la rete del definitivo 2-0, recuperando palla al limite dopo un errore in impostazione dei rossoblù per poi calciare sotto l'incrocio dei pali chiudendo il match. Dopo la rete, Zac si è lasciato andare ad un'esultanza insieme a tutti i compagni, per poi dedicare il gol alla compagna Chiara Nasti.