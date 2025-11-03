IL TABELLINO di Lazio - Cagliari 2-0

Serie A Enilive | 10ª giornata

Lunedì 3 novembre 2025, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - CAGLIARI 2-0

Marcatori: 65` Isaksen, 90'+1' Zaccagni 

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (72` Pellegrini), Gila, Romagnoli (46` Provstgaard), Marusic; Guendouzi, Cataldi, Bašic (62` Vecino); Isaksen (84` Pedro), Dia (84` Noslin), Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane, Hysaj.

All.: Maurizio Sarri

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra (79` Idrissi); Prati, Afopo; Esposito (69` Luvumbo), Folorunsho (79` Pavoletti), Gaetano (57` Felici); Borrelli (69` Kilicsoy).

A disp.: Radunovic, Sarno, Mazzitelli, Rodriguez, Di Pardo, Cavuoti, Zè Pedro.

All.: Fabio Pisacane

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sez. Macerata); Assistenti: Mondin - Monaco; IV ufficiale: Galipò; V.A.R.: Paterna; A.V.A.R.: Di Paolo

NOTE. Ammoniti: 47` Gaetano (C), 59` Felici (C)

Recupero: 1` pt; 4` st

