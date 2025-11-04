Lazio | Sarri alza il muro: solidità, clean sheet e sesto risultato utile di fila
04.11.2025 07:15 di Simone Locusta
La Lazio vince ancora nel segno di una solidità che è marchio di fabbrica del gioco di Sarri. Durante il suo primo corso biancoceleste, nell'anno del secondo posto, la sua Lazio aveva subuto appena 30 gol in campionato, piazzandosi al secondo posto dietro al Napoli di Spalletti che ne aveva subiti 28.
Questa Lazio è tutta un'altra storia, ma nel suo piccolo cerca di ricostruire quel tipo di solidità. I biancocelesti alzano il muro e la Lazio perde con sempre più difficoltà.
Sarri sembra aver trovato la quadra, quella che gli ha consentito di raggiungere il sesto risultato utile e il quarto clean sheet consecutivo, il sesto considerando tutta questa prima parte di stagione.
Pubblicato il 4/11 a 00.30