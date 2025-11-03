Lazio, Isaksen a Dazn: "Il gol è per i tifosi. Esultanza? Castellanos mi aveva detto..."

La Lazio vince per 2-0 con due gol pazzeschi targati Isaksen e Zaccagni contro il Cagliari. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Dazn il danese: “Questa era per la squadra, il gol mi mancava e sono felice di aiutare la squadra per i tifosi che sono sempre lì per me, voglio continuare. Esultanza? Era per il Taty che mi aveva detto prima della partita che dovevo segnare e fare la sua esultanza. Decimo con la Lazio? Voglio aiutare la squadra e fare più gol".