Lazio, Lazzari a LSC: "Abbiamo trovato compattezza. Felice per Isaksen"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il fischio finale del match tra Lazio e Cagliari. Di seguito le sue parole:

“Sapevamo che era una partita fondamentale. Siamo felici di avere fatto un’altra gara senza subire gol, di aver creato molto, perché nel primo tempo siamo stati bravi a restare compatti, lucidi e a sbloccarla nel secondo tempo. Prima della sosta andiamo a San Siro ed era fondamentale vincere oggi”.

“Col mister lavoriamo ogni settimana sulla fase difensiva, ma tutto funziona solo con l’aiuto di centrocampo e attacco. Siamo felici che in queste sei partite abbiamo trovato tanta compattezza. Dobbiamo continuare su questa strada sapendo che ci aspetta una gara difficilissima”.

“Siamo tutti felici per Gustav, se lo merita perché è un ragazzo d’oro. È stato svantaggiato perché ha avuto questa malattia durante il ritiro. So che saltarlo è molto duro, riprendere condizione e ritmo non è facile. Siamo felici di averlo ritrovato, è in grande condizione e siamo contenti di averlo ritrovato”.

“Sono nove anni che gioco in Serie A. Ogni anno è sempre più difficile fare gol. Tutte le squadre hanno gamba, sono forti fisicamente, si chiudono. È difficile anche trovare modi per scardinare queste difese. Il Cagliari erano tre mesi che non perdeva fuori casa. La Serie A è molto equilibrata, sia che giochi con la prima in classifica sia che giochi con l’ultima. Oggi abbiamo creato tanto e alla fine siamo riusciti a creare tanto e a portarla a casa”.