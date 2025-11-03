Cagliari, Pavoletti in conferenza: "Abbiamo giocato per vincere, ma la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro la Lazio, l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"È un momento difficile? Parliamone. Una squadra che si deve salvare può passare due settimane senza vincere. Sicuramente contro il Sassuolo potevamo fare molto di più; stasera noi abbiamo giocato per vincere, poi le grandi squadre hanno i giocatori forti e la risolvono con i singoli. Ci abbiamo messo l'anima. Sento tante cose cattive verso il Cagliari, bisogna avere la pazienza di stare vicino alal squadra e di prenderci questo obiettivo".

"Non dobbiamo andare dietro a nessuno: siamo uniti, abbiamo raccolto punti all'inizio e dobbiamo migliorare qualcosa, ognuno di noi lo sa. Da domani ripartiamo per tornare a fare punti nelle prossime gare. È una fase della mia carriera in cui posso incidere con meno tempo a disposizione, per poco oggi non sono riuscito a dare la zampata. Io sono a disposizione del mister, devo aiutarlo tanto nello spogliatoio. Provo sempre a dare qualche consiglio, ma sono tutti ben predisposti per la causa. Fino a qualche mese fa pensavo che fosse il mio ultimo anno, ma ora il ginocchio mi sta dando un po' di tregua e mi sento carico".