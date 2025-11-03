Cagliari, Pisacane in conferenza: "La Lazio ha vinto con la giocata del singolo"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Parto da un principio generale: tutto si compensa. Abbiamo portato via punti in stadi dove non meritavamo, stasera non mi va di dire che dovevamo per forza fare punti, questa prestazione sarà buona per il futuro e per il riprendere il nostro cammino. Siamo arrivati spesso a un passo dal segnare e non ci siamo riuscirei, mi preoccuperei di più se non creassimo nulla".

"Questa sera la differenza l'ha fatta la giocata del singolo, dal punto di vista tattico non abbiamo fatto errori. Isaksen è stato marcato perfettamente in tutta la partita da Palestra, una volta che ci siamo distratti ci ha fatto male. Il secondo gol è stato un nostro errore, ma non voglio condannare nessuno. Mi auguro nella prossima partita di non prendere due reti".

"Mettere tanti giovani in campo ci mette anche nelle condizioni di sapere che possono sbagliare. Noi dobbiamo essere bravi ad accompagnarli e non a condannarli. Palestra a sinistra? Volevo la sua gamba per contenere Isaksen. L'ha fatto bene, in maniera ordinata. Mina - Luperto? Mi piace difendere a quattro, senza di loro nelle ultime partite ho dovuto giocare a tre".

"Avevamo dei calciatori che cercavano di fissare delle posizioni. Folorunsho poteva impensierire la Lazio partendo da dietro, per come l'avevamo studiata. Ci siamo riusciti, ma non siamo stati bravi a finalizzare. Nell'economia del calcio, per come sta cambiando, l'attaccante viene molto fuori per liberare gli inserimenti".