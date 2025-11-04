Lazio, Sarri risponde alle critiche su Dia: "Il lavoro che sta facendo..."
04.11.2025 00:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo la vittoria contro il Cagliari, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione della squadra.
In particolare si è espresso sul momento che sta vivendo Boulaye Dia, molto criticato dopo le ultime gare. Di seguito le sue parole in merito.
"Dia viene criticato, ma sta facendo un lavoro difensivo straordinario, anche se ha le qualità per rendersi più pericoloso in avanti. Quando non segna però è utile alla squadra. In questo momento tutti i singoli sono a disposizione del collettivo, questo mi rende molto contento".