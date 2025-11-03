Lazio, Sarri e il retroscena estivo sulla Fiorentina: che stoccata a Pradè
03.11.2025 23:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo la vittoria contro il Cagliari, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di SkySport.
Rispondendo alle domande dello studio, l'allenatore biancoceleste ha rivelato un retroscena in estate su un suo possibile approdo alla Fiorentina.
Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo: "Avevo già firmato con la Lazio. Questa telefonata è arrivata quando questo dirigente era già sicuro che avevo firmato per la Lazio. Intempestiva? Eh sì (ride, ndr)".