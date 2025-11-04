FORMELLO - Lazio, ansia Romagnoli verso l'Inter. E Nuno Tavares...

FORMELLO - Cancellato lo stop a Pisa, la Lazio batte il Cagliari e ritrova la vittoria. Ora l'ultima fatica prima della sosta per le nazionali: nei prossimi giorni scatterà la preparazione per la gara contro l'Inter di domenica prossima.

Resta complicato il recupero di Nuno Tavares per San Siro, potrebbe restare ancora fuori insieme a Rovella, Castellanos e Cancellieri, oltre a Dele-Bashiru e Gigot fuori lista. Sono da valutare però anche le condizioni di Romagnoli, uscito all'intervallo per un problema muscolare. "Pensiamo a una sostituzione precauzionale, si sentiva un flessore più duro rispetto all'altro", ha spiegato Sarri nel post partita.

Quantomeno in panchina si è rivisto Hysaj, che aveva saltato la gara contro il Pisa di giovedì sera per un fastidio al ginocchio destro. Fronte nazionali: già convocato Mandas con la Grecia, sarà uno di quelli che lascerà Formello dopo l'Inter (aspettando le altre chiamate).