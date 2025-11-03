Lazio, Sarri e il siparietto con Zenga: "Cosa scrivo sul taccuino? Cazzate, sono..."

Nel post partita di Lazio - Cagliari, per parlare della prestazione dei biancocelesti, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Maurizio Sarri. Il tecnico ha risposto anche alle curiosità degli opinionisti e scambiando due battute con Zenga, alla domanda su cosa scrive sul taccuino, ha spiegato: "Cazzate. Sono impressioni da campo, mi scrivo il minuto. E domani, a ricostruire la partita invece di cinque ore ce ne metto due. Una volta risposi che scrivevo la lista della spesa per mia moglie".

