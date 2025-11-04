La Lazio conquista la prima pagina del Corriere dello Sport: "Sarri, che serie"

Isaksen e Zaccagni sono i due volti principali della serata di ieri terminata con una vittoria contro il Cagliari e due colpi da biliardo che hanno messo a segno il sesto risultato utile consecutivo per la Lazio.

Non era semplice, la squadra ha saputo soffrire nei momenti in cui è venuta meno ma ci è riuscita alla perfezione, rialzandosi e guardando dritto in porta per poi servire in canna il colpo giusto per annientare la difesa del Cagliari.

E la prima pagina del Corriere dello Sport lo prende proprio la squadra di Maurizio Sarri con l'abbraccio tra Gustav, Vecino e il capitano: "Scatto Lazio. SARRI, CHE SERIE. 12 punti in 6 partite. 4° clean sheet consecutivo", si legge nel taglio alto del quotidiano sportivo. A seguire, la foto del giornale odierno: