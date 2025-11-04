Champions League, si inizia con la quarta giornata: Napoli e Juve in campo
04.11.2025 12:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo la settimana di stop per il turno infrasettimanale, le coppe europee tornano protagoniste e in serata toccherà alla Champions League. Per l'Italia scenderanno in campo il Napoli, che ospiterà l'Eintracht al Maradona alle 18.45, e la Juventus, che affronterà lo Sporting Lisbona all'Allianz alle 21.00.
Di seguito le altre sfide odierne:
Slavia Praga-Arsenal, 18.45
Atletico Madrid-Royal Union SG, 21.00
Bodo/Glimt - Monaco, 21.00
Liverpool-Real Madrid, 21.00
Olympiakos-PSV, 21.00
PSG-Bayern, 21.00
Tottenham-Copenhagen, 21.00